Хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Использовавшийся софт был предназначен для вывода целевых устройств из строя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC). "MSTIC выявил доказательства деструктивной операции вредоносного ПО, нацеленного на несколько организаций в Украине. Это вредоносное ПО впервые появилось на компьютерах-жертвах в Украине 13 января 2022 года", — заявили в компании. В частности, в компании Microsoft уточнили, что знают "о геополитических событиях в Украине и в окружающем регионе". "Пока наше расследование продолжается, MSTIC не выявил никаких заметных связей между этой наблюдаемой активностью, отслеживаемой как DEV-0586, и другими известными группами активности. MSTIC оценивает, что вредоносное ПО, выглядящее как программа-требитель и не имеющее механизма восстановления, с целью получения выкупа, предназначенного для разрушения и вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа", — рассказали эксперты корпорации. Кроме того, в MSTIC заявили, что вредоносное ПО обнаружено "на десятках пострадавших систем, и это число может увеличиться по мере продолжения расследования". "Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются на Украине", — резюмировали в компании. Напомним, сегодня в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего был недоступен портал "Действие", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других. После чего Госспецсвязи сообщили, что в результате хакерской атаки, совершенной на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло.