В Киеве 17, 18 и 19 января будет отменен ряд рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса". "Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", — говорится в сообщении. Список маршрутов 17 января На утро: №7307 от ст. Дарница; №7308 от ст. Киев-Волынский; №7315 от ст. Дарница; №7316 от ст. Киев-Волынский. На вечер: №7416 от ст. Борщаговская; №7423 от ст. Дарница; №7424 от ст. Борщаговская; №7431 от ст. Дарница. 18 января На утро: №7307 от ст. Дарница; №7308 от ст. Киев-Волынский; №7315 от ст. Дарница; №7316 от ст. Киев-Волынский. На вечер: №7416 от ст. Борщаговская; №7423 от ст. Дарница; №7424 от ст. Борщаговская; №7431 от ст. Дарница. 19 января На утро: №7307 от ст. Дарница; №7308 от ст. Киев-Волынский; №7315 от ст. Дарница; №7316 от ст. Киев-Волынский. На вечер: №7416 от ст. Борщаговская; №7423 от ст. Дарница; №7424 от ст. Борщаговская; №7431 от ст. Дарница. Напомним, в Киеве уже отменяли ряд рейсов городской электрички 14 января, что также объяснили техническими причинами.