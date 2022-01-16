На рынке поиска работы существуют периоды, когда открывается больше всего вакансий и появляется больше всего претендентов. Также есть периоды, когда кадровики начинают охоту за крутыми специалистами. Когда лучше всего заняться обновлением резюме и походить по собеседованиям в 2022 году, рассказали специалисты известного портала по поиску работы. Специалисты по подбору персонала рассказали, что существует такое понятие, как сезонность на рынке труда. И стоит узнать весь календарь, чтобы знать самые горячие периоды. Это поможет своевременно обновить резюме, уделить время повышению квалификации и заняться активным просмотром вакансий. Зима Декабрь часто считается мертвым сезоном, поскольку год завершается и на носу праздника. Но HR говорят, что и в декабре идет активный подбор работников. Единственное, чем этот месяц неудобен – процесс выхода на новую работу может затянуться на следующий год. А вот в сфере обслуживания декабрь – самое горячее время, поскольку объявления о наборе продавцов начинают сыпаться еще с конца ноября. Январь – спокойная луна. Первая часть этого периода занята праздниками и каникулами, а затем идет вхождение в новый рабочий год. Составляется годовой бюджет и обычно в это время компании рассматривают вопрос о найме новых сотрудников. Во второй половине месяца количество вакансий начинает увеличиваться. Уже утвержденные планы на год и начале февраля интерес работодателей к претендентам начинает расти. В настоящее время стоит обновить свое резюме и вписать достижения за прошлый год. Весна В марте и апреле рынок труда начинает раскачиваться и наступает настоящий ажиотаж. Вакансий становится гораздо больше, и этот период считается одним из лучших для поиска работы. Весной работникам торговли и сферы общественного питания легче всего найти работу. Начинают открываться летние террасы, передвижные точки и штат формируют заранее. Следует помнить, что в это время от зимней спячки очнулись не только работодатели, но и искатели. Поэтому реакция в поисках работы должна быть быстрой. В мае закрывают вакансии, открывшиеся ранее. А еще в мае обычно есть небольшая передышка – на майские праздники. Также в мае открывается сезон отпусков. У студентов и ищущих работу на побережье моря – повезет. Именно в это время появляются вакансии на курортах, летних лагерях и приморских городах. Особый спрос пользуются горничными, официантами, аниматорами, барменами, инструкторами, вожатыми, спасателями. Лето А вот июнь, июль и август – период долгого затишья. В сезон отпусков многие работники отдыхают и свои функции передают коллегам. А это значит, что учить новый персонал будет фактически некому. Однако здесь есть нюанс – летом все находятся в разъездах и расслабленном состоянии, а вакансий на рынке не так уж много. Но поймать удачу за хвост вполне реально, потому что конкуренция очень низкая. Не бойтесь откликнуться на вакансию, до которой вы чуть-чуть не дотягиваете. Есть все шансы получить работу своей мечты или даже ту, о которой вы и не мечтали. Лето – отличный период для педагогов и репетиторов. Можно искать учащихся и преподавателей на весь следующий год. Осень В сентябре, октябре и ноябре – вакансий становится очень много, а резюме еще больше. Осенью очень высокая конкуренция и соискатели руководящих должностей должны быть очень убедительными и уверенными в своих силах. Специалисты по подбору персонала в этот период работают очень активно, потому что им нужно закрыть все вакансии до конца года. Во второй половине октября ажиотаж начнет понемногу снижаться. Напомним, ранее мы писали о том, как с блеском пройти любое собеседование. А также мы рассказывали о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы в Украине.