Доктор Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу. Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram. По словам, заслуженного врача, отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ и температура тела выше нормы на седьмой день болезни – это однозначные поводы для встречи с врачом.

Фото: Комаровский назвал тревожные признаки ОРВИ (instagram.com/doctor_komarovskiy) Как точно нельзя лечить ОРВИ по мнению Комаровского Педиатр неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Так поступали и продолжают делать многие врачи. "Нет никакой вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", – уверяет Комаровский. Ошибочная теория гласит, что при борьбе с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями. "Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за бактерий, уцелевших после антибиотика, который мы назначили", — уверяет врач. По его словам, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений. Ранее педиатр также рассказал, при какой боли в горле нужно немедленно бежать к врачу, так как лечение своими силами уже не даст эффекта.