Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил, как изменилась ситуация с безопасностью Украины после переговоров США НАТО и России по так называемым "гарантиям". Он подчеркнул, что стратегия сдерживания Москвы работает. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Bild. "Ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить мероприятие или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы. Но России не удалось этого добиться", — сказал Кулеба, отвечая на вопрос, как изменилась ситуация с безопасностью для Украины. Министр отметил, что всеобщая стратегия сдерживания России работает и укрепляет безопасность в регионе. Кулеба подчеркнул, что верит в силу дипломатии, и сегодня все усилия направлены на то, чтобы заставить Москву отказаться от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряжение. "Украина стремится к миру, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины — это безопасность Европы", — подчеркнул глава МИД. Напомним, 10 января США и Россия провели первый раунд переговоров по так называемым "гарантиям безопасности". Через два дня. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Отметим, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям". Как сообщало РБК-Украина, Россия осталась недовольна результатами переговоров по "гарантиям безопасности".