"Мигранты из Беларуси" снова пытались незаконно прорвать польскую границу. За прошедшие сутки, 15 января, пограничники прекратили незаконную деятельность 47 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Твиттере. "В субботу, 15 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 47 человек", — говорится в сообщении. Как стало известно, 18 человек при поддержке белорусских спецслужб штурмовали границу на охраняемом пограничном залоге отрезке в Мельнике. "Люди уничтожали заграждения, вырывали металлические столбики, бросали в сторону польских служащих камни и бревна деревьев", — говорится в сообщении ведомства.

W sobotę 15.01 gr.próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób.Grupa 18 cudzoziemców, wspierana przez służbysiłowo forsowała granicę na odcinku #PSGMielnik Osoby rozrywały ogrodzenie,wyrywały metalowe słupki,w stronę służbrzucały kamieniami i konarami drzew.#NaStraży pic. twitter.com/5t7XnZN5xC — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 16, 2022 Напомним, Беларусь 5 января объявила о выдворении польского консула в Бресте. Он обвиняется в якобы помощи поляку избежать ответственности за преступление на территории Беларуси.