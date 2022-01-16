Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия ведет масштабную дезинформационную кампанию. Она призвала РФ немедленно приостановить свою злость и начать содержательные переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter. "Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в соседнюю суверенную Украину. Россия должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры", – написала она. Напомним, глава британского МИД Лиз Трасс осудила хакерские атаки, совершенные в пятницу против сайтов украинского правительства. НАТО расширит сотрудничество в сфере кибербезопасности.