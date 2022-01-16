Стартует сезон зимних распродаж, а это значит, что пора запастись вещами впрок и успеть купить понравившиеся луга, ведь впереди еще пару месяцев холодов. На какие аутфиты стоит обратить внимание, чтобы не потратить лишнее, поддавшись искушению? Стилист Алина Некипила опубликовала в Instagramе универсальный чек-лист одежды для зимнего гардероба, опираясь на который, вы можете легко собрать себе небольшой набор вещей с большим количеством комплектов. Учесть: свою цветовую палитру свои фасоны, которые красиво преподнесут ваши формы то впечатление, которое хотим произвести свою стилистику

Иллюстративное фото (www.pexels.com) С чего начать подбор? 1. Из низов: брюки, джинсы, юбки. Выбирайте разные фасоны и цвета, чтобы вещи не повторялись и было разнообразие образов. Можно взять несколько пар джинсов. Актуальные модели: мом, палаццо, прямой крой.

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya) 2. Дополняем вторым слоем. Вниз выбираем блузки, рубашки, футболки, топы. На 1 низ должно быть как минимум 2-4 верха, если выбрали 3 низа, то 6-12 блузок, рубашек и т.д. ⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya) 3. Завершающие вещи. Это кардиганы, жакеты в свободном кэжуале стиле, чтобы можно было носить и с джинсами, и юбками, и платьями. Не забудьте всегда актуальный теплый трикотаж. ⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya) 4. Возьмите пару платьев для повседневных образов , которые можно будет носить с рубашками, блузками, кардиганами, пиджаками.

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya) Вот так легко можно собрать себе современный и рациональный гардероб, который вы сможете носить каждый день и довольны своими новыми образами. Напомним, что ранее стилист Мария Московцева составила чек-лист самых модных сумок 2022 года.