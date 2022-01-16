Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В частности, за минувшие сутки было обнаружено 275 единиц военной техники боевиков РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. "За минувшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей", — уточняется в сообщении. В частности, речь идет о десятках танков, БМП, гаубицах, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО. Также в штабе ООС заявили об обстреле беспилотника наблюдателей ОБСЕ со стороны противника в районе села Васильевка. "Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также подвергалась влиянию помех сигналу GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", — говорится в сообщении. В ведомстве уверены, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжений на линии столкновения. Напомним, на Донбассе в течение суток, 15 января, поддерживалась тишина. Обстрелы со стороны российских кафиров не зафиксированы. Отметим, 14 января боевики дважды обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.