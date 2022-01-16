В Украине из-за ухудшения погоды остаются без света 67 населенных пунктов. Таким образом, отключения зафиксированы в пяти областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Обесточенные регионы Так, по состоянию на утро 16 января, в результате усложнения погодных условий (порыва ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточено 67 населенных пунктов в 5 областях: Житомирская – 25, Черниговская – 20, Сумская – 12, Киевская – 9, Донецкая – 1. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Последствия непогоды Луганская область В с. Коломыйчиха Сватовского района в результате шквального ветра повреждена крыша сельского совета и сельского клуба на площади 560 м2. Жертв и пострадавших нет. Харьковская область В г. Люботин из-за шквалов повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта на площади 600 м2. Жертв и пострадавших тоже нет. Киевская область В г. Богуслав из-за сильного ветра повреждена крыша в четырехэтажном учебном корпусе ДУЗ Богусловском центре профессионального образования на площади 300 м2. Жертв и пострадавших нет. Черниговская область В с. Лосиновка Черниговского района шквальный ветер повредил крышу в спортивном зале школы на площади 250 м2. Жертв и пострадавших тоже нет. Напомним, вчера непогода в Украине обесточила почти 1500 населенных пунктов в 16 областях. В пятницу сильный ветер свалился на Черновцы, там сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Отметим, погода в Украине будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.