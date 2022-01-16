В Кушугуме Запорожской области группа подростков от 12 до 15 лет издевалась над своим бывшим одноклассником. 14-летнего парня избивали, заставляли глотать окурки, тушили о нем сигареты, обливали холодной водой и выводили потом на улицу. Об этом сообщает полиция Запорожской области. Предварительно установлено, что парня 15 января пригласила на дом компания подростков из 6 человек. Они издевались над ним и отобрали мобильный телефон. Искать ребенка отправились его родственники. Мама мальчика узнала адрес, где находится ее сын, приехала туда, а затем вызвала скорую помощь и полицию. Стражи порядка всех нарушителей привезли в отделение полиции, где опросили в присутствии родителей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 127 (пытки) УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Мама потерпевшего рассказала изданию "061.ua", что ее сын Егор домашний мальчик. В тот день ему позвонила девочка, и он пошел на встречу. Когда долго Егор не возвращался, мама не могла до него дозвониться, потому что телефон был отключен. Она нашла старый его телефон и обзвонила его друзьям, которые были в телефонной книге. Ей сказали, что видели ее с одним парнем, и когда она нашла его маму, то узнала адрес, где он живет. "Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли…. На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать пылающие сигареты. Вынуждали раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали", — рассказала женщина. Она также отметила, что у сына требовали какие-то деньги. Парень сейчас находится в детской больнице. У него много ссадин, ушибов, ожоги и сотрясение головного мозга. Напомним, в Киеве сын экс-чиновника избил прохожего к полусмерти из-за замечаний о парковке. Ранее в Буковеле неадекваты устроили стрельбу возле гостиницы и угрожали туристам.