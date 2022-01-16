Американские ученые предупреждают, что стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир. Они заверили, что новые варианты COVID-19 будут продолжать появляться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. "Чем быстрее распространяется Омикрон, тем больше возможностей для мутаций, которые потенциально приводят к большему количеству вариантов", — пояснил Леонардо Мартинес, эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета. Эксперты заявляют, что каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и "Омикрон" по сравнению со своими предшественниками распространяется гораздо быстрее. "Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", — отмечают ученые. Специалисты отмечают необходимость продолжения мероприятий общественного здравоохранения. В частности, речь идет о вакцинации, ношение масок для сдерживания появления новых штаммов. Напомним, китайские ученые выяснили, в каких случаях штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты". Как заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, никому не удастся избежать заражения штаммом "Омикрон", но вакцинированные люди перенесут его легче.