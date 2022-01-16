Власти Пекина с 22 января вводят обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих в город. Там менее чем через три недели стартует зимняя Олимпиада 2022. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Известно, что это правило будет действовать как минимум до конца марта. "Пекин потребует от путешественников пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов по прибытии в китайскую столицу", — говорится в сообщении. Отмечено, что соответствующее решение было принято после зафиксированного в городе первого случая инфицирования новым штаммом COVID "Омикрон". При этом указывается, что столица уже раньше требовала от туристов негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни. Напомним, в субботу, 15 января, в столице Китая Пекине было зарегистрировано первое местное заражение штаммом коронавируса "Омикрон". Добавим, Китай допускает рост заболеваемости COVID-19 во время Олимпиады. Это связывается с приездом иностранцев. Ранее директор олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре заявил, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена и все безопасно.