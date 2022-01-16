Федеральный суд Австралии отклонил теннисисту Новаку Джоковичу апелляцию на повторную отмену визы. Его депортируют из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. По информации издания, коллегия из трех судей во главе с Джеймсом Оллсопом согласилась с решением министра по делам иммиграции Алекса Хоука, считавшего, что выдача визы непривитому от коронавируса Джоковичу может спровоцировать "всплеск антивакцинальных настроений". В настоящее время австралийские СМИ заявляют, что полное обоснование будет опубликовано судом позже. Отмечено, что теперь теннисист не сможет сыграть в открытом чемпионате Австралии (Australian Open – главный турнир в карьере серба). Напомним, вчера стало известно, что Джокович был задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его Австралийская виза была аннулирована вторично. Ранее австралийская пограничная служба уже аннулировала визу Джоковича. Сообщалось, что ему отказали во въезде в Австралию, потому что его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.