Вкусные, сочные чебуреки дома с хрустящим, пузырчатым тестом… Если вы думаете, что с такой задачей невозможно справиться своими руками у кухонной плиты, мы со Styler покажем вам, что это не так. Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee. Блогер уверяет, что тесто, приготовленное по этому рецепту, получается очень тонко раскатать, при этом оно хорошо удерживает сочную начинку, не рвется, а при обжаривании аппетитно пузырится. Ингредиенты для теста: Мука – 250 г Вода (окроп) – 120 г Растительное масло рафинированное – 2 ст. л. Соль – 0,5 ч. л. Состав начинки: Свинина – 150 г Говядина – 150 г Лук – 1 шт. (80 г) Вода – 50-60 мл (в зависимости от исходной жирности и сочности фарша) Соль – по вкусу Черный перец – по вкусу

Скриншот: Такими получатся наши чебуреки Пошаговое приготовление В кипяток добавьте соль и растительное масло. Влейте смесь в муку и замесите тесто ложкой. Когда тесто немного остынет, перемешайте его руками 5-6 минут. Тесто уложите в пищевую пленку или пакет и оставьте отдыхать на 30 минут. Смешанный фарш вкуснее фарша из одного вида мяса, поэтому лучше использовать свинину и говядину. Мясо пропустите через мясорубку. Лук тоже можно пропустить через мясорубку или очень мелко нарубить ножом. Тесто разделите на 8 частей. Раскатайте очень тонкий корж диаметром 24 см. На одну половину положите столовую ложку с горкой фарша, распределите, не доходя до краев на 1,5 см. Накройте второй частью коржа, выпустите воздух. Очень тщательно соедините края. Ножом для пиццы или с помощью тарелки ровно обрежьте края. Жарьте в большом количестве растительного масла на умеренном огне с румяной корочки с каждой стороны. Готовые чебуреки выложите на бумажные полотенца, чтобы впитаться лишний жир. Такие чебуреки подаются к столу горячими. Ранее блоггер показала, как приготовить шоколадный пирог в считанные минуты, для которого даже тесто не нужно замешивать. Также мы публиковали рецепт настоящего крымскотатарского сладкого пирога фулта. Это дешево и невероятно вкусно.