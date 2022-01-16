Некоторые союзники США по НАТО озабочены возможными уступками России на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, предложениями Вашингтона о сокращении военных учений в Европе и договоре о неразмещении ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Как сообщили газете дипломаты НАТО, за кулисами переговоров с Россией некоторые союзники США, особенно близкие к России, озабочены несколькими предложениями, выдвигаемыми американскими представителями до того, как они обсуждались с партнерами. В частности, по данным издания, речь идет о взаимном сокращении военных учений на территории Европы и неразмещении ракет средней и меньшей дальности. Собеседники издания отметили, что об этих предложениях США союзники узнали из сообщений в СМИ. При этом они подчеркнули, что эти идеи американские представители не обсуждали с партнерами. Кроме того, по данным источников газеты, некоторые союзники США обеспокоены тем, что НАТО исключает основные требования России, например, нерасширение Альянса на восток. По их мнению, Вашингтон может пойти на незначительные уступки Москве, чтобы успокоить российское руководство. Напомним, ранее министр иностранных дел Габриэллюс Ландсбергис заявил, что уступки России усилят напряжение в Европе и стимулируют агрессию со стороны Москвы. Отметим, 10 января США и Россия провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности". Через два дня. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО.