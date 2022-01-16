Есть много вещей, которые люди забывают постирать. Все потому, что некоторые думают, что чистить их и вовсе не нужно, но это не так. Список вещей, которые следует постирать, опубликовали на сайте 5minutecrafts. Что мы забываем постирать сумки и кошельки; спортивные сумки; кожаные куртки; корзины для белья; мягкие игрушки. Сумки и кошельки Эти вещи мы берем с собой почти каждый раз, когда выходим на улицу. Сумку мы кладем на разные поверхности в общественном транспорте и туалете. Кошельки часто достаем в транспорте и в магазинах, чтобы рассчитаться картой или наличными. Когда мы это делаем, то не думаем, насколько чисты наши руки. Да, нужно мыть кожаные сумки и кошельки средством для мытья посуды. Разведите его в теплой воде и протрите поверхность вещи мягкой тканью. Кожаные куртки Такие куртки стирать в машинке с водой не стоит. Все потому, что они требуют более тщательного подхода. Советуют мыть кожаные куртки средством для мытья посуды. Просто разведите его в миске с чистой водой комнатной температуры, возьмите мягкую ткань и тщательно протрите поверхность кожевенного изделия. Спортивные сумки В такой сумке мы носим потную одежду, обувь и грязные полотенца. Однако почему-то всегда забываем постирать. Однако важно знать, можно ли стирать сумку в стиральной машине. Если да, сделайте это в щекотливом режиме. Корзина для белья В такую корзину мы бросаем грязную одежду, чтобы потом постирать. Но никто не задумывался о его стирке. Если вы используете пластиковую корзину, очистите ее с помощью дезинфекционного средства или вымойте мыльным раствором. Плетеные корзины с текстильными мешками постирайте в машинке в щекотливом режиме. Мягкие игрушки Как известно, мягкие игрушки содержат в себе много пыли. Если игрушки можно стирать, положите их в стиральную машину, а если нет, то замочите в мыльной воде и стирайте вручную. Раньше мы сообщали, почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине.