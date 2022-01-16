В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили менее 40 тысяч человек. При этом более 7 000 из них прошли ревакцинацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Статистика в сутки Вчера, 15 января 39 769 человек вакцинированы против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 13 043 человека, вторую – 18 760, дополнительную дозу получили 214 человек, а бустерную – 7 752. В целом в Украине С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 985 043 человека. Из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, две дозы – 14 259 590 человек, дополнительную – 9 512 человек, а бустерную – 94 948 человек. Всего в стране уже проведено 29 349 091 прививок. Напомним, в Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса. Отметим, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране риск смертности среди непривитых от коронавируса людей в 10 раз выше, чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации.