Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию, не участвуя в Открытом чемпионате континента. Он вылетел рейсом Emirates Airlines из Мельбурна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Джокович под охраной полиции был доставлен в аэропорт Мельбурна, откуда он покинул Австралию в 22:30 по местному времени (13:30 по киевскому). Первая ракетка мира вылетела регулярным рейсом Emirates Airlines в Дубай. Как написала одна из пассажирок рейса в Twitter, Джокович в сопровождении сотрудников СБУ прошел в первый класс.

На том же дне, как Новак Джоковик, ежедневно подвергается безопасности к первому классу. EK409 #NovakDjokovic pic.twitter.com/omU7Zu5GPh — Linda (@Lypnotique) January 16, 2022 Напомним, накануне Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторную отмену визы и постановил депортировать теннисиста из страны. Ранее пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Ему отказали во въезде в страну, поскольку его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.