Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможность размещения наступательного вооружения на территории Украины. При этом он заявил, что Россия не намерена нападать на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью CNN, которое цитирует Bloomberg. "Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", — сказал Песков. По его словам, разногласия между Россией и США с НАТО по вопросам выдвинутых РФ предложений по так называемым "гарантиям" вызывают опасения. При этом он заявил, что Россия "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе" якобы "ложны". Песков отметил, что между Россией и США и НАТО якобы есть определенное понимание. "Но в общем-то и в принципе мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это плохо, и это вызывает опасения", — добавил он. Напомним, вчера на оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России. Накануне стало известно, что у США есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, совершив "провокацию под чужим флагом". Кроме того, в США заявили, что подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать.