Ученым удалось выяснить, люди с какой группой крови менее подвержены онкологическим заболеваниям, а также с какими типами рака коррелирует тот или иной тип крови. Об этом рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева, пишет Lenta. По словам медика, пациенты с первой группой крови 0(I) менее подвержены онкологии, в частности раку кожи, легких и яичников. А вот люди со второй группой крови A(II) на 20% чаще сталкиваются с раком желудка. Пациенты со второй A(II) и четвертой AB(IV) более склонны заболеть раком поджелудочной железы. Сейчас проводятся дополнительные исследования, направленные на то, чтобы узнать, почему именно эти группы – IV и II в группе риска. Тем не менее, врач подчеркнула, что специалисты пока не обнаружили связи между группой крови и раком толстого кишечника или молочной железы. Отметим, что согласно выводам ученых только 20% случаев развития рака связаны с генетической предрасположенностью. Остальные же 80% – со образом жизни человека. Ранее ученые назвали также группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака. Также врач рассказала, что произойдет с организмом, если часто есть бананы, можно ли от них набрать вес и влияют ли они на повышение уровня сахара в крови. Кроме того, мы писали, о "здоровом" продукте на самом деле может разрушать ваш мозг.