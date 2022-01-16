В немецком Рупольдинге завершилась последняя гонка шестого этапа Кубка мира. Победу в мужском преследовании одержал француз Кантен Фийон Майе, все четыре украинца оказались за пределами топ-30. Детальнее — в материале РБК-Украина. На старт преследования украинцы выходили на весьма перспективных позициях: у Дмитрия Подручного был седьмой стартовый номер, Богдан Цимбал 17-й, Артем Прима 22-й и Антон Дудченко 26-й. Однако сама гонка абсолютно для всех представителей Украины стала провальной. Причем провальной в стрельбе. Лучшим по этому показателю стал Прима с четырьмя промахами. Цымбал и Дудченко совершили по пять промахов, Подручный и вовсе шесть раз стрелял в "молоко". В итоге значителен регресс по позициям у всех. Лучшим среди украинцев стал Подручный с 40-м результатом, закрыв таким образом зачетную зону (+1 очко), потеряв при этом 33 позиции. Прима показал 42-й результат, Цымбал – 46-й, а Дудченко-51-й. Победитель же гонки Фийон Майе сохранил свое место на старте, несмотря на два промаха. Второе место у россиянина Александра Логинова, третий – Белорус Антон Смольский. Результат: 1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6 2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8 3. Антон Смольский (1+1+0+0)+13,1 … 40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1 42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8 46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1 51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4 В индивидуальном зачете Кубка мира продолжает лидировать Фийон Майе. У француза 581 очко. Вторым идет швед Себастьян Самуэльсен – 484 балла, третий еще один представитель Франции Эмильен Жаклен – 470. Лучшим среди украинцев остается Дмитрий Пидручный-148 очков и 31-е место. Отметим, этап Кубка мира в Рупольдинге стал предпоследним перед зимними Олимпийскими играми. На следующей неделе биатлонисты еще проведут этап в итальянском Анхольце-Антерсельве. Сегодня также произошло женское преследование. Обе Украинки, вышедшие на старт – Юлия Джима и Ирина Петренко, попали в зачетную зону.