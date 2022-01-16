Погода в Украине в воскресенье, 16 января, без осадков и без сильных порывов ветра, а температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах -1… +2 градусов. При этом в начале следующей недели ожидается снег и мокрый снег по большей части территории страны. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. В этот выходной по всей стране будет сухо, облачно с прояснением. Местами на дорогах страны – гололедица. Сила ветра в воскресенье составит 5-10 метров в секунду, но уже с понедельника он снова станет усиливаться. 16 января температура воздуха в Украине днем в среднем прогнозируется в пределах -1…+2 градуса, в ночное время -6…-2 градуса (в южных регионах на пару градусов выше).

Карта погоды в Украине 16 января (фото: meteo.gov.ua) В понедельник, 17 января , температура изменится незначительно, разве что днем в южных областях потеплеет до +5 градусов, а в Крыму до +7 градусов, но ночью столбики термометров опустятся чуть ниже — будет в среднем -8…-4 градусов, а в Луганской области — до -11 градусов. Осадки в виде мокрого снега покроют большую часть территории страны, и сухая погода останется только в южных и восточных регионах.

Карта погоды в Украине 17 января (фото: meteo.gov.ua) Во вторник, 18 января , мокрый снег прогнозируется по всей Украине. Температура воздуха в ночное время пойдет вверх, а днем – вниз, но без значительных колебаний.

Карта погоды в Украине 18 января (фото: meteo.gov.ua) В среду, 19 января , похолодание продолжится, особенно в Луганской области, где в дневное время прогнозируется -9… -7 градусов, в то время как Одесская область будет лидировать по "теплу" с показателями +1… +3 градусов. В этот праздничный день Крещения все Правобережье по Днепру будет радовать сухая погода, а вот на Левобережье по другую сторону главной водной артерии страны ожидается снег, но несильный.

Карта погоды в Украине 19 января (фото: meteo.gov.ua) Напомним, ранее мы писали, как помочь организму нормально перенести резкие перепады погоды. Также сообщалось, что из-за штормового ветра и непогоды в Украине было обесточено почти 1 500 населенных пунктов.