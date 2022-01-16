В Индии за день зафиксировали 271 202 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последние 8 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera. "Индия сообщила о самом высоком ежедневном количестве новых больных коронавирусной инфекцией: за последние 24 часа было зарегистрировано более 271 000 случаев", — пишет издание. Всего в Индии подтвердили уже 37,12 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии, умерли 48 066 человек (накануне – 314). Как указывает издание, всплеск заболеваемости может быть вызван массовыми мерами в связи с индуистскими праздниками. В частности, 14 января индуисты отмечали праздник Макарсанкранти, сопровождающийся погружением в святую реку, смывающую с человека грехи. Большинство верующих не носили масок и не соблюдали никаких карантинных ограничений. В свою очередь, индийские врачи и Минздрав предупреждали, что такие празднования могут стать причиной огромного количества заражений "Омикроном". В 2021 году вспышка заражений произошла именно после этого праздника. Напомним, 16 января в Германии показатель заболеваемости коронавирусом, так называемая инцидентность, впервые превысил 500 на 100 000 населения за семь дней. За прошедшие сутки было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.