Синоптики предупреждают о возможном сходе снежных лавин в горах Карпат. Опасность продержится в течение завтрашнего дня, 17 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. "17 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности — значителен)", — говорится в сообщении.

Фото: снеголавинная ситуация в горах Карпат – карта (meteo.gov.ua) Напомним, вчера, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы. Добавим, погода в Украине сегодня, 17 января 2022, будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.