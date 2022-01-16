В Казахстане начался сбор под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов. От власти также потребовали оказать помощь семьям жертв и пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КазТАГ. "Требуем обнародовать имена 225 человек, погибших и пропавших без вести. Кроме того, требуем оказать помощь близким погибших и получили тяжелые ранения за счет фонда "Народа Казахстана" (Қазақстан халқина)", — цитирует агентство заявление инициативной группы. В сообщении отмечается, что среди жертв оказались случайные и многодетные родители. Кроме того, в инициативной группе считают, что число погибших будет увеличиваться, поскольку количество пропавших без вести и находящихся в больницах до сих пор неизвестно. "Всем нужно оказать помощь и обнародовать данные", – подчеркивается в обращении. Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиков. При этом список жертв не опубликован. Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого удорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.