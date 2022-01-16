В Киеве днем 16 января поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Людей эвакуируют из построек. Об этом РБК-Украина сообщила представитель управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Киеву Светлана Водолага. По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в Службу безопасности Украины около 13:30. "В Киеве заменяли универмаг "Украина", ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер", — сказала Водолага. Она отметила, что из построек ТРЦ проводится эвакуация посетителей и персонала. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывные и подозрительные предметы. Напомним, 13 января в ряде украинских городов "заминировали" все ТРЦ. Отметим, в этот же день по Украине прокатилась волна ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах страны.