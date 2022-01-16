В Японии после извержения подземного вулкана в Королевстве Тонго опрокинулись или затонули 30 судов. Практически все лодки были пришвартованы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK. "В префектуре Коти пять рыболовных лодок затонули и перевернулись в порту Сакихама в городе Мурото, местонахождение еще пяти рыболовных лодок неизвестно", — пишет издание. и еще один в порту Сага. Также в рыбном порту Комуро в Окицу, Симанто-ти, три корабля опрокинулись и один был смыт с причала. , три рыболовные лодки, пришвартованные в порту в районе США, перевернулись. В рыболовном порту Канноура в Тойо перевернулось одно судно. Одно судно выбросило в море, но позже его вернули в порт. "По сообщению Департамента охраны побережья Овасе префектуры Миэ, утром 16-го числа небольшое судно, общей длиной около 7 метров, было обнаружено перевернутым в бассейне для лодок в городе Овасе", — пишет издание. Владелец пояснил . Напомним, цунами, вызванное извержением подводного вулкана, обрушилось на побережье Японии 15 января. Цунами высотой 1,2 метра были подтверждены на островах Амами и Токара с возможностью того, что волны достигнут 3 метров. Отметим, в Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана, в результате которого образовалось цунами.