Александра Зарицкая из группы KAZKA во время участия в Танцах со звездами 2021 года сбросила около 20 килограмм! За ее перевоплощением на главном паркете страны следили миллионы зрителей, а девушка с каждым танцем надела все более откровенные концертные наряды, демонстрируя изменения во внешности. В интервью программе "Невероятная правда о звездах" Саша призналась, сколько килограмм после проекта сбросило на текущий момент. И эта цифра поражает! Певица любит себя и принимает такой, как ест, но "Танцы со звездами" помогли ей перевоплотиться, и даже после проекта она решила не останавливаться на достигнутом. Да, после окончания шоу артистка распрощалась еще с 10 кг. В итоге она похудела на 30 кило.

Александра прожолжает худеть и поражает результатами (фото: instagram.com/kazka.band) Певица начала худеть еще летом прошлого года, после того как утвердили ее участие в самом танцевальном проекте страны. На смены девушка решилась ради того, чтобы партнеру Юрию Мешкову "было легче ее поднимать". Ради достижения своей цели Саша занималась плаванием и хореографией, бегала, но не ограничивала себя в питании. А после похода к диетологу певица сознательно отказалась от сахара, мучных изделий и жареного. После вылета из "Танцев со звездами 2021" Зарицкая не забросила спорт и танцы, а также продолжила правильно питаться. Сейчас артистка танцует три раза в неделю для себя.

Александра продолжает заниматься в зале и танцевать (фото: instagram.com/kazka.band) "Это физические нагрузки. Сейчас снова начинаю заниматься танцами, по три-четыре часа трижды в неделю. Ненавижу цифры, но уже через год минус 30",- назвала впечатляющую цифру Александра. Поклонники могли подумать, что дальнейшее перевоплощение звезды связано с тем, что она влюбилась и крутит роман с экс-парнером по "Танцам" Юрием Мешковым. Парочка даже снялась в романтической фотосессии, а хореорграф засветился в новом клипе певицы. Но Зарицкая отмечает – сейчас каждый занят своей работой. "Сейчас пытаюсь совмещать личное с работой. Сейчас непонятно, что происходит. Мы занимаемся карьерой. Сердце артиста всегда немного свободно и всегда немного занято", — заинтриговала Саша.