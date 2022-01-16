В Колливилле (штат Техас, США) уволены все заложники, которых несколько часов удерживали в синагоге. Об этом сообщили власти штата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил в Twitter, что многочасовая ситуация с заложниками в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт завершилась и все заложники были благополучно освобождены. Эта информация появилась на его странице в соцсети примерно в 21:30 по местному времени. "Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы", — говорится в сообщении. Однако ни местные власти, ни полиция пока не сообщили, как удалось разрешить ситуацию. Как известно, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, потому правоохранительные органы действовали так, чтобы не поставить под угрозу жизнь невинных людей. Известно, что захватчик представился братом Аафии Сиддики, осужденной за терроризм и требовавшей ее освобождения. Источники в правоохранительных органах сообщили, что Сиддики находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году, ее приговорили к 86 годам тюремного заключения. Напомним, что в Далласе полиция взяла под контроль все синагоги. Об этом сообщил мэр города.