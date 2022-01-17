Рост оплаты услуги за распределение газа связан с утверждением новых тарифов с 1 января.

ГазПравда пишет, что в среднем по Украине доставка газа подорожала на 3,9%.

Для каждого облгаза размер тарифа определяется индивидуально. Он зависит от региона, количества потребителей и размера затрат, необходимых для работы системы.

Сумма в платежке за доставку газа зависит от объемов потребленного топлива. За основу берется объем использованного газа за предыдущий период, который делится на 12 и умножается на тариф местного облгаза.

Сумму можно уменьшить. Например, если потребитель не пользуется газовым котлом, то ему следует обратиться в облгаз с заявлением об отключении газового котла и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа.

Это изменение повлияет на начисление за распределение только на будущие периоды (т.е. с 1 января следующего года).

Плата за распределение газа не начисляется тем домохозяйствам, которые официально не снабжают газом, о чем составлен соответствующий акт.

В таком случае газовая труба должна быть опломбирована. Также должен быть расторгнут договор по распределению газа.

Если потребитель не желает платить за распределение газа, ему необходимо обратиться к своему оператору ГТС и написать заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора.

При необходимости восстановления газоснабжения придется произвести оплату за его подключение.

В компании «Нафтогаз Украины» рассказали, как потребители могут получить скидку на оплату.

С 1 января 2022 года изменится только часть коммунальных тарифов для населения. Остальные будут заморожены до конца отопительного сезона за счет дотаций из государственного и местного бюджетов, а также средств государственных компаний.

Как сообщалось ранее, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Размер платежки за коммуналку вырос за год на 49,0%.