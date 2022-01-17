В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды до конца недели — сильных морозов не ожидается, временами прогнозируются осадки в виде снега.

18 января будет пасмурно, с осадками (снег) практически на всех территории, кроме юга и местами запада. Днем температура воздуха будет на уровне 4 мороза одного градуса тепла.

18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

19 января осадков не ожидается, температура воздуха будет варьироваться в пределах 5 мороза — 2 градусов тепла.

20 января — на западе страны ожидается снег, при этом на западе, в центре и на юге будет 0-5 градусов тепла. На севере и востоке от 4 мороза до 0.

21 января — почти везде ожидается снег, днем от 3 мороза до 3 тепла.

22 января — осадков не будет на юге и востоке, температура воздуха будет в пределах 4 мороза — 3 тепла.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.