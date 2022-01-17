Большинство руководителей украинских предприятий (70,3%) ожидают роста расходов на одного работника в последующие 12 месяцев. Еще 28,1% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне и только 1,6% планируют снизить зарплаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2021 года. Ожидания вырастают второй квартал подряд. Баланс ответов составляет 68,6% (в ІІІ квартале 2021 года – 61,4%). Второй квартал подряд респонденты прогнозируют увеличение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 2,9% (в ІІІ квартале 2021 года – 2,2%). Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ. Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14045 гривен).