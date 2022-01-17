Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП с участием главного государственного инспектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины.

По информации пресс-служба ГБР, 17 января в ​​Хмельницком таможенник, будучи за рулем собственного авто, сбил 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Водитель был трезвым.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Одиннадцать человек, в том числе один ребенок пострадали в результате аварии, которая произошла в районе села Городище (Черниговская область) на 113 км автодороги «Копти-Глухов-Бачевск». Там столкнулись автомобиль «Toyota RAV4» и микроавтобус «Renault Master».

7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек, выжить удалось семерым.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.