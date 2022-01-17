Российская компания "Газпром" не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". Сообщается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" предложил дополнительные мощности на февраль по двум маршрутам — 9,8 млн. кубометров в сутки на газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 млн. кубометров на станции "Сохрановка". Отметим, у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров в год – это 109 млн кубометров в сутки. Но в январе эти мощности используются на половину, средняя прокачка составляет 53 млн кубометров газа в сутки. Напомним, в начале года сообщалось, что "Газпром" резко сократил транзит газа по территории Украины до самых низких значений за последние два года. Как заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина рассчитывает на начало консультаций по продолжению транзита российского газа в Европу после 2024 года.