Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия в Украину. По его словам, диалог по этому вопросу продолжится.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».

«Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в Нормандском формате дали результаты», – сказал Кулеба. По его словам, Украина знает, где и какое оружие может получить, а также как его использовать для защиты территории.

«Наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится», – сказал Кулеба.В свою очередь Анналена Бербок заявила, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной:

«То, что я говорила двумя неделями и несколькими месяцами ранее, неизменно. Позиция правительства Германии по экспорту оружия известна».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес для The Times написал статью, в которой заявлял, что Россия выдвигает ложные утверждения об агрессии НАТО, чтобы оправдать «насильственное объединение» Украины.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать.