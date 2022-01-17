В 35 километрах от границы с Молдовой — пограничники разоблачили банду контрабандистов. Преступники готовили непригодный к полетам самолет. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. "Вчера вечером оперативники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками территориального управления ДБР из м.д.н.п. Черновцы при силовой поддержке спецназовцев "ДОЗОР" обнаружили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы", — пишет прессслужба. Преступники готовили списанный и практически непригодный для полетов самолет Ан-2, чтобы доставить подакцизные товары через государственную границу. В то же время предотвратить преступление удалось благодаря информации очевидцев, которые сообщили о появлении самолета недалеко от украинско-молдавской границы. У самолета пограничники обнаружили также и вспомогательное оборудование, а именно: средства GPS навигации; бочки с горюче-смазочными материалами; фонари для освещения импровизированной взлетной полосы ночью.

Фото: пограничники разоблачили банду контрабандистов (mvs.gov.ua)