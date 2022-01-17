Сегодня, 17 января 2022, сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, обесточены несколько тысяч домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Сообщается, что в середине дня порывы ветра местами достигали 30-32 метров в секунду. В столице – до 28 метров в секунду, и столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года. Сообщается об упавших деревьях и сорванных крышах, вызовы в службу спасения поступают фактически каждые две минуты.

Фото: последствия урагана в Латвии (facebook.com/komunalaparvalde) Также известно, что в западной части Латвии без электричества осталось около 7 000 абонентов. Из-за непогоды в Риге опаздывает общественный транспорт. А аэропорт сообщил, что рейсы задерживаются, а некоторые перенаправляются в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта. Напомним, в минувшие выходные сильный ветер обесточил почти 1500 населенных пунктов в Украине. А на сегодняшний день в западных и северных областях также объявлено штормовое предупреждение, скорость ветер будет достигать 28 метров в секунду.