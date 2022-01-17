Возле здания Печерского суда в Киеве собрались более сотни активистов, которые ждут приезда пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщает «Сегодня», люди стучат в барабаны, по ритму отбивая ход часов, который символизирует ожидание прибытия лидера «Евросолидарности».

Возле самого здания суда активисты держат флаги с логотипом партии, украинские флаги, а также плакаты со словами поддержки.

https://www.youtube.com/watch?v=FWKN7TsJ8do

Напомним, исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 подписал сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. По данным ГБР, Петр Порошенко подозревается в том, что, «действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Политика вызвали на допрос 23 декабря, однако он на него не явился, поскольку находился в заграничной командировке.

17 января Порошенко вернулся в Украину. Самолет с политиком приземлился в аэропорту «Киев», там у него забрали паспорт на паспортном контроле. Документ довольно быстро вернули. На 11 часов в Печерском суде города Киева назначено рассмотрение дела о госизмене.