В столице Китая Пекине приняли жесткое решение в связи с выявленным случаем штамма "Омикрон". Там закрыли целое офисное здание с людьми, где находилась женщина с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Здание заблокировали, но власти позаботились о комфорте работников. Под охраняемую дверь доставили коробки с подушками и постельным бельем. Вероятно, людей не выпустят несколько дней. Так Пекин пытается бороться с распространением вируса перед Олимпийскими играми. Известно, что зараженная женщина не контактировала с другими больными и не покидала столицу за последние 14 дней. Это вызывает опасения у властей и может указывать, что "Омикрон" уже распространился в китайской столице. Напомним, в Китае вакцины от коронавируса получили около 90 процентов населения страны. Об этом заявили власти.