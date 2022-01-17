Пятиклассник из Башкирии спас жизнь годовалой девочке, которая выпала из окна. Ярослав оказался в нужном месте, в нужное время. Теперь в родном городе его называют героем.

Мальчик вспоминает, что случайно очутился во дворе, пошел за другом и ждал, пока тот выйдет из дома. В какой-то момент на него сверху посыпались письма, он поднял глаза и застыл: на подоконнике сидела крошечная девочка.

Было слишком поздно бежать к кому-то за помощью, ребенок мог в любую секунду упасть. Ярослав надеялся, что родители заметят дочь на подоконнике и снимут, но этого не произошло. Мальчик остался ждать под окном и не зря, девочка все-таки выпала. У нее не было бы шансом спастись, если бы не пятиклассник, который стоял в этот момент на земле. Девочка приземлилась не на асфальт, а на его руки. Ярослав от удара сам упал на земли и отбил себе колени, но таким образом он смягчил удар, малышка осталась жива.

Ярослав пришел домой в слезах и грязный. Бабушка решила, что мальчик подрался с кем-то на улице. Но он какое-то время посидел дома и снова убежал. Бабушка узнала правду только от полицейского, который пришел к ним. Семья гордится своим героем: спасение малыша было отпраздновано шикарным тортом. Ярослав признался, что несмотря на свой поступок, служить в Министерстве по чрезвычайным ситуациям или полиции он не хочет, предпочитая владеть компьютером. Он говорит, что у программистов больше возможностей улучшить жизнь людей.