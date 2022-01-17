Из-за понижения температуры в декабре 2021 года потребление тепла домами в Киеве увеличилось. Средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн./кв. м., тогда как в ноябре – 22,6 грн/кв. м (рост на 18,6%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго". Как отметили в пресс-службе, при неизменном тарифе основным фактором роста стало понижение температуры наружного воздуха. По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 составила -1,6 градусов. Это на 6,4 градуса ниже по сравнению с ноябрем (+4,8 градуса). "Объемы потребления тепловой энергии домами зависят, прежде всего, от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жильцы уплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах – около 21 грн/кв. м", — говорится в сообщении. В Киеве в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне в прошлом году. Стоимость 1 Гкал тепла – 1654,41 грн с НДС. Чтобы сохранить тарифы в Киеве, понадобилось 2 млрд. гривен средств налогоплательщиков. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на эту сумму.