Елена Омович решила изменить свою внешность, чтобы походить на известную американскую звезду Ким Кардашьян. На ее Instagram, где она выкладывает откровенные фото, подписано 1,6 млн человек. Сейчас украинская модель была снята на видео во время ее отдыха в Дубае, ОАЭ. Видео из Омовича опубликовал Telegram-канал "YOBAJUR". "А Омович вживую не такой, как на фото. Лицо больше напоминает покусанный шмелями блин", — говорится в подписи к видео. На видео видно, как она сидит вместе с компанией в одном из местных ресторанов. При этом у нее подпухлое лицо. На фото в Instagram конечно она выглядит по-другому. Елена Омович родилась в Киеве в 1993 году. С 15 лет начала карьеру модели, а в двадцатилетнем возрасте Елена стала блоггером. До замужества у нее была фамилия Богданова. Сначала девушка делилась со своими фолловерами секретами стройной фигуры: программами тренировок, режимом питания. А потом увлеклась пластическими операциями. Недавно она еще больше увеличила ягодицы. Некоторые подписчики считают, что у нее теперь непропорционально смотрятся ягодицы и ноги. Напомним, мы писали о том, как Омович выглядит после множества сделок. Ранее мы писали о том, что "Одесская Барби" Валерия Лукьянова резко состарилась.