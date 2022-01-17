Бывший президент Петр Порошенко приехал в Печерский суд Киева. Напомним, на 11 часов там запланировано заседание по избранию меры пресечения по делу о государственной измене.

Видео опубликовала «Украинская правда».

На тот момент под судом его ждали несколько тысяч человек. Люди скандировали «Порошенко!» и «Порох есть – дадим огня!».

Порошенко прибув до Печерського суду pic.twitter.com/OQTB8kXutx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Напомним, исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 подписал сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. По данным ГБР, Петр Порошенко подозревается в том, что, «действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Политика вызвали на допрос 23 декабря, однако он на него не явился, поскольку находился в заграничной командировке.

17 января Порошенко вернулся в Украину. Самолет с политиком приземлился в аэропорту «Киев», там у него забрали паспорт на паспортном контроле. Документ довольно быстро вернули. На 11 часов в Печерском суде города Киева назначено рассмотрение дела о госизмене.

В Государственном бюро расследований заявили, что в аэропорту попытались вручить процессуальные документы бывшему президенту Петру Порошенко. Тот их не взял. Государственная пограничная служба уверяет, что пограничники не препятствовали возвращению Порошенко в Украину.