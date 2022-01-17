Лидер политической партии «Европейская Солидарность», народный депутат, пятый Президент Украины Петр Порошенко прилетел из загранкомандировки в Киев.

Рейсовый самолет «Варшава – Киев» на борту с Порошенко приземлился в Международном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского.

Пётр Порошенко уже в Киеве. На паспортном контроле представитель ДБР отнял у него документы.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 подписал сообщение о подозрении экспрезиденту Петру Порошенко по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

По данным ДБР, Петр Порошенко подозревается в том, что, «действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Политика вызвали на допрос 23 декабря, однако он на него не явился, поскольку находился в заграничной командировке.