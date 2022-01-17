Российские военные начали прибывать в Беларусь для участия в учениях сил реагирования Союзного государства. Совместные маневры, получившие название "Союзная решительность – 2022", запланированы на февраль текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. По его словам, в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства часть российских сил и средств уже прибывает в Белоруссию. Он добавил, что в ходе совместных учений основное внимание будет уделено организации военного управления. "Планируется отработать организацию управления войсками при их развертывании, отражении ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также ряд других вопросов", — уточнил Вольфович. Напомним, ранее стало известно о внезапной проверке сил реагирования Союзного государства перед совместными учениями в феврале. Отметим, накануне лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.