В Украине с прилавков супермаркетов могут исчезнуть масло, гречка и яйца.

Так введение госрегулирования цен на отдельные виды продуктов питания прокомментировал генеральный директор сети украинских супермаркетов.

По его словам, нормативно-правовой акт (постановление Кабинета министров об установлении предельной наценки в размере 10% на расширенный перечень социально значимых продуктов питания) не имеет под собой серьезного обоснования и не станет эффективным, поскольку он не решает проблемы производителей, а самих ритейлеров просто ставит перед фактом. По его мнению, власти нужно разрабатывать и внедрить механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя.

Яйца медленно, но уверено становятся деликатесом, ведь их цена уже достигла в среднем 45 гривен (десяток). За последний год цены выросли на 11,5%.

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.

Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.