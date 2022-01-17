Российский газопровод "Северный поток-2" может стать причиной раскола "светофорной" коалиции в Германии. Видение будущего этого газопровода кардинально отличается от участников немецкой коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Financial Times. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представляющая "Зеленых" в немецком правительстве, заявила, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия снова вторгнется в Украину. В то же время немецкие социал-демократы, выступающие за союз с Россией, не поддерживают санкции в отношении российского газопровода. Недавно министр обороны Германии и представитель СДПГ Кристин Ламбрехт заявила, что "газопровод не стоит вовлекать в этот конфликт", а генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры намеренно поощряются, "чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей". Высказывание Кюнерта было очевидной критикой "Зеленых". Немецкий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против российского "Северного потока-2" и пытается осторожничать в своих заявлениях по России и газопроводу. По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Мастера, это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России. "Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС", — сказал он. Однако, как пишет FT, не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера Шольца. Так, бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, занимающий в настоящее время должность главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в прошлую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: "Северный поток-2" не заработает в случае агрессии против Украины . Напомним, во время своего визита в Украину глава немецкого МИДа Бербок предупредила о мерах против "Северного потока-2" в случае агрессии России.