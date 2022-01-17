Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в понедельник, 17 января, заявил, что выздоровел от коронавирусной инфекции. Он получил отрицательный тест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. "Ура! Негативный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно Александру Корниенко, который на этот период взял на себя ответственность за управление Радой. Всем желаю крепкого здоровья и мощного иммунитета", — написал он. Кроме того, спикер парламента призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать карантинные нормы. Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук заболел COVID-19 в первый раз в 2020 году. Тогда он болел больше трех недель и имел последствия.