Печерский суд Киева перенес заседание по делу о государственной измене пятого президента, депутата партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

Следующее заседание состоится в 14.00 19 января.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, с декабря прошлого года числится во внутригосударственном розыске. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По данным МВД, бывшего президента объявили в розыск 24 декабря 2021 года. Он, по версии правоохранителей, укрывался от органов досудебного расследования. Напомним, 17 декабря следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове на допрос, однако он сел в автомобиль и уехал. Затем стало известно, что он отправился в Турцию и Польшу. Следователи сообщили ему о подозрении по почте и вызвали на допрос 23 декабря. Поскольку Порошенко был не в Украине, допрос он проигнорировал.

Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко по альтернативному залогу в 1 млрд гривен.

17 января Порошенко вернулся в Украину. Самолет с политиком приземлился в аэропорту «Киев», там у него забрали паспорт на паспортном контроле. Документ довольно быстро вернули. На 11 часов в Печерском суде города Киева назначено рассмотрение дела о госизмене.

В Государственном бюро расследований заявили, что в аэропорту попытались вручить процессуальные документы бывшему президенту Петру Порошенко. Тот их не взял. Государственная пограничная служба уверяет, что пограничники не препятствовали возвращению Порошенко в Украину.